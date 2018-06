in foto: Foto postata su Facebook dal papà di Debora, 28 anni, morta in un incidente avvenuto su via Battistini a Roma

"Tesoro mio, se avessi potuto decidere tu siamo sicuri che l’avresti fatto. Oggi grazie al tuo sacrificio 5 persone sono state salvate. Grazie amore mio per essere ciò che sei ora e sempre". Così su Facebook il papà di Debora, la 28enne morta in un grave incidente avvenuto nella serata del 31 maggio in via Mattia Battistini nel quartiere di Primavalle, alla periferia nord di Roma. I familiari della ragazza hanno deciso di donare i suoi organi e la procedura è stata eseguita ieri dai medici del policlinico Gemelli, l'ospedale dove Debora è stata trasportata d'urgenza la sera del terribile schianto. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarla, ma le ferite riportate dalla ragazza erano troppo gravi.

Intorno alle 20 del 31 maggio la ragazza stava percorrendo via Mattia Battistini con la sua Fiat 500 quando la sua vettura si è scontrata con una Lancia Lybra all'altezza del civico 118. Il conducente dell'altra automobile dopo l'impatto è scappato a piedi abbandonando la macchina. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'identità del pirata della strada, probabilmente un 50enne straniero. Le ricerche si stanno concentrando nei campi nomadi vicini a dove è avvenuto l'incidente.

"Grazie di cuore a tutti,grazie per averla amata così com’era… Presto vi faremo sapere il giorno del funerale che comunque verrà celebrato nella piccola parrocchia di San fedele in via Mesula 4 ( traversa di via di Pietralata). Era solare e noi ci vestiremo tutti a festa…amava i bambini da sempre e noi non spenderemo in fiori ma all’entrata della chiesa ci sarà un offertorio dove raccoglieremo donazioni per un orfanotrofio che sceglieremo", le parole del padre di Debora su Facebook.