Nonostante le proteste per l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi che ha disposto la chiusura di scuole, parchi e cimiteri a causa dell'allerta meteo, effettivamente alcuni danni da maltempo ci sono stati nella città di Roma per le forti raffiche di vento che hanno investito alcune zone. La copertura dell'Auditorium è stata danneggiata, tanto che è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno transennato l'area per precauzione. Alla Giustiniana un albero si è abbattuto sulla scuola media di via Rocco Santoliquido, in quel momento vuoto per l'ordinanza della sindaca. A riportare la notizia, la pagina Facebook del M5s di Roma. "Guardate questa foto. È la scuola media La Giustiniana, in via Rocco Santoliquido, nel XV municipio di Roma. Quest’immagine vale più di mille parole. Soprattutto vale di più di quelle sprecate in inutili polemiche contro la decisione della Sindaca Virginia Raggi di sospendere le attività scolastiche di Roma in seguito all’allerta maltempo". Anche se qualcuno, nei commenti sotto al post, fa notare che non c'è nulla di cui vantarsi dato che sarebbe stato compito dell'amministrazione comunale mettere in sicurezza l'area per evitare che accadesse.

Alberi caduti a Roma, tromba d'aria ai Castelli

Alberi sono caduti nelle zone di Boccea, Cassio, Monte Mario e Parioli e sulla via Pontina: gli agenti della Polizia stradale hanno dovuto chiudere alcune strade per mettere l'area in sicurezza, e il traffico ne ha inevitabilmente risentito. Una tromba d'aria si è invece sviluppata nella zona di Fiano Romano e dei Castelli: nessuno è fortunatamente rimasto ferito.

Ostia, si staccano le ringhiere delle ex case Armellini

A Ostia invece il forte vento e le infiltrazioni d'acqua hanno fatto cedere i parapetti delle ex case Armellini in via Marino Fasan 38. La ringhiera si è in buona parte staccata, e solo per un caso non è caduta di sotto e non ha ferito nessuno. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia locale che hanno transennato e delimitato l'area. "In un luogo dove esiste un serio problema di agibilità e di sicurezza per i cittadini troviamo di una gravità inaudita che il Campidoglio non abbia provveduto ai lavori di ristrutturazione – denuncia Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista – Urge una soluzione anche a tutela dell’incolumità delle persone perché nel nel frattempo gli stabili, che già non versano in ottime condizioni, potrebbero mostrare ulteriori cedimenti. Auspichiamo che la giunta Raggi dia risposte immediatamente a questa emergenza. Non si può più attendere l’iter sul valore degli immobili e successivo acquisto da parte del Comune di Roma poiché potrebbero richiedere tempi lunghi e in questo lasso di tempo causare delle tragedie".