Un viaggiatore proveniente dal Bangladesh è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del secondo caso in quarantotto ore. Secondo le informazioni apprese, l'uomo è partito con un volo proveniente dalla città di Dacca ed è arrivato all'aeroporto di Fiumicino a Roma, dopo aver fatto scalo a Doha, in Qatar. A renderlo noto la Regione, durante il consueto aggiornamento sui dati riguardanti l'emergenza coronavirus nel Lazio, a margine della task force tra assessorato alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Abbiamo avviato il contact tracing internazionale e segnalato il caso al Ministero della Salute per verifica controlli agli imbarchi" ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, commentando la notizia.

Due giorni fa a Roma un altro cittadino del Bangladesh positivo al coronavirus

Due giorni fa, un altro cittadino proveniente dal Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I è risultato positivo ai test dopo aver contratto la malattia. L'uomo ha spiegato di essersi sentito poco bene già prima della partenza. Anche in quel frangente la Regione Lazio si è subito mobilitata: "Abbiamo avviato la notifica al ministero della Salute, per renderlo al corrente dell'accaduto e per le operazioni di verifica del caso".

Nel Lazio 6 nuovi contagi, 22 guariti e un morto

Sono 6 i nuovi contagi nel Lazio di mercoledì 24 giugno, tutti riferibili a Roma e provincia, mentre le Asl degli altri capoluoghi non registrano positivi. Il numero dei guariti è di 22, mentre c'è un solo morto nelle ultime 24 ore. Tra i casi accertati uno riguarda una paziente dimessa dal San Raffaele Pisana con tampone negativo e attualmente ricoverata al Covid Center di Casal Palocco. Il focolaio raggiunge così 123 casi complessivi e 6 decessi correlati. Nuovo caso positivo all’ospedale San Giovanni di Roma, con link riferibile all‘Istituto religioso Teresianum.