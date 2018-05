in foto: Marcello De Vito e Micaela Quintavalle

Rompe il silenzio Marcello De Vito, presidente dell'aula Giulio Cesare, e difende Micaela Quintavalle, sindacalista della sigla Cambiamenti M410, nota come la ‘pasionaria' dell'Atac e in passato molto vicina al Movimento 5 stelle, soprattuto quando questo era ancora all'opposizione in Campidoglio e De Vito guidava la truppa grillina. L'esponente dell'area ortodossa del MoVimento con un post su Facebook esprime la sua vicinanza alla conducente sospesa a tempo indeterminato dall'azienda per aver critica i livelli di sicurezza sui bus della capitale, in particolare durante la trasmissione ‘Le Iene'.

Un provvedimento disciplinare pesante, che molti colleghi non esitano a definire una "ritorsione" per "chiudere la bocca a Micaela". De Vito decide di esprimere la sua solidarietà condividendo il post con cui la sindacalista ribadisce le ragioni delle sue denunce, contestando la scelta di Atac: "Non sta a me entrare nel merito del procedimento, ma fare una valutazione sui contenuti che ha espresso, sì: debbo, posso e voglio farla. Per quanto sopra, trovo che Micaela ha ragione!".