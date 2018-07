in foto: In foto: Cristina Nardi

Ladispoli si stringe intorno alla famiglia di Cristina Nardi, morta in un incidente stradale sull'Aurelia la mattina di sabato scorso. Il sindaco Alessandro Grando ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi, 26 luglio dalle ore 16 al termine delle esequie, in occasione dei funerali che si svolgeranno nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in via dei Fiordalisi 14. Cristina, giovane mamma, lascia una figlia di 15 anni. Tanti i messaggi delle persone che la conoscevano e dalla comunità di Ladispoli stretti intorno alla famiglia della ragazza. Parole di cordoglio anche dal sindaco della città Alessandro Grando che ha ritenuto doveroso, proclamare il lutto cittadino in segno di "cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Cristina".

Su Facebook, ha pubblicato un messaggio rivolto ai cittadini: "L'amministrazione invita tutti a esprimere il cordoglio dell'intera comunità nei confronti dei familiari, dei parenti e degli amici di Cristina. – sottolinea Grando – Ed i titolari di attività commerciali ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, contestualmente alla celebrazione delle esequie. In segno di lutto, è prevista l'esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici comunali durante lo svolgimento delle esequie".

Cristina Nardi morta in un incidente stradale su via Aurelia

Lo scontro è avvenuto sabato mattina presto, nella zona tra Marina di San Nicola e Statua. La donna viaggiava a bordo della sua automobile, una Nissan Micra, quando è finita contro un Suv che proveniva dalla direzione opposta, ed è stata coinvolta in un violento frontale. Nell'altro veicolo c'erano due persone, di 64 e 65 anni, rimaste gravemente ferite. A seguito della chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso le vittime: i due feriti sono stati trasportati in ambulanza con codice rosso una all'Aurelia Hospital e l'altra al Policlinico Gemelli di Roma. Per Cristina purtroppo, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.