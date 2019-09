in foto: Pinuccia Montanari

Pinuccia Montanari, ex assessore all'Ambiente del Comune di Roma, si è dimessa dal suo incarico a febbraio del 2018, quando Virginia Raggi e l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti decisero di bocciare il bilancio di Ama. Una decisione che ancora oggi Montanari non si spiega e che per lei ha significato indebolire l'azienda: "Quando si indebolisce un'azienda pubblica come Ama è per andare verso una strada diversa rispetto alla gestione pubblica. Però queste intenzioni, a mio avviso e se sono tali, dovrebbero essere dichiarate per trasparenza. Per trasparenza si deve dire che si vuole privatizzare Ama, metterla in una situazione di debolezza… però indebolirla significa anche diminuirne il valore".

Crisi dei rifiuti, "Raggi ha stoppato la differenziata. Perché?"

La crisi dei rifiuti, che questa estate ha provocato problemi e disagi per i cittadini, potrebbe tornare sempre più d'attualità nelle prossime settimane, con la sindaca che ha denunciato un rallentamento nella raccolta per problemi legati all'accoglimento dei rifiuti da parte delle strutture al di fuori del comune di Roma. Come mai, si chiede Montanari, "si è interrotto il percorso di estensione del porta a porta? In una lettera firmata da me e dalla sindaca diciamo, anno per anno, i municipi in cui doveva essere effettuato il porta a porta. Questa indicazione è stata ad Ama come indicazione tassativa di estensione del porta a Porta. Sono stati persi nove mesi e in nove mesi dovevano essere fatti altri almeno 400mila abitanti. Significa che quei rifiuti non andavano più nell'indifferenziato, ma nella raccolta differenziata". Questo, secondo Montanari, avrebbe consentito di risolvere, nel tempo e grazie alla programmazione svolta, l'emergenza rifiuti a Roma. Entro il 2021 tutti i municipi della Capitale sarebbero dovuti essere raggiunti dal porta a porta, un'indicazione che quasi sicuramente non verrà rispettata.

in foto: Il cronoprogramma delle differenziata firmato da Montanari e Raggi

"Delusa da Raggi, si è lasciata condizionare"

Per questo l'ex assessora si dice profondamente "delusa da Virginia Raggi, ma proprio profondamente delusa. Credevo che una persona giovane fosse aperta e capace soprattutto di assumere decisioni e portarle fino in fondo. Quando si è sindaci bisogna essere determinati". Evidentemente, spiega Montanari a Fanpage.it, "la sindaca non è in grado di portare avanti un'unica idea. Se lei aveva fatto la scelta di portare a Roma l'economia circolare e noi c'eravamo messi a disposizione, lei avrebbe dovuto continuare con questa scelta in modo determinato, perché questo era anche l'indirizzo di contenuto dei 5 Stelle, che tra l'altro anche oggi nel governo viene enunciato come principio fondamentale. Lei ha sbagliato profondamente in questo, nel farsi condizionare. Noi abbiamo dato due anni della nostra vita per vedere di cambiare un po' le cose in questa città".