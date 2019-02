L'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, ha firmato le sue dimissioni dall'incarico che ricopre all'interno della giunta capitolina. La decisione di lasciare il suo ruolo è arrivata a seguito della riunione di giunta di oggi, venerdì 8 febbraio, che ha bocciato il bilancio 2017 dell'Ama, decisione sulla quale si è dimostrata contraria e ha stabilito che d'ora in avanti non se ne occuperà più. "A seguito dell'approvazione della delibera, con il mio voto contrario, in cui la giunta ha deciso di bocciare il progetto di bilancio di Ama relativo all'esercizio 2017, rassegno in modo irrevocabile le mie dimissioni da assessore, non essendo per me più possibile condividere le azioni politiche e amministrative di questa giunta", ha detto Montanari a margine della riunione. Una decisione persa, come spiega l'assessore, essendo venuta meno l'intesa con la giunta. E ha detto "Non è giustificabile la bocciatura e mette in difficoltà, nella precarietà, un'azienda con oltre 10mila lavoratori. La mia solidarietà va a loro. Sono dispiaciuta".

De Priamo (FdI): Bocciatura bilancio Ama preoccupa

"La bocciatura da parte del Campidoglio del Bilancio di Ama del 2017 conferma la grande confusione dei grillini, che in questi anni di consiliatura a parte alimentare il poltronificio all'interno della municipalizzata non sono riusciti né a mettere in linea l'azienda, né a programmare un ciclo dei rifiuti per la città. La decisione della Giunta Raggi preoccupa per la tenuta di Ama, visto che i conti torneranno a ballare, e auspichiamo che il probabile cambio che ci sarà ai vertici dell'Ama non inneschi una nuova puntata di lotte tra correnti targata 5 Stelle, come accaduto in questi anni. Dalla Raggi e dai suoi assessori, in particolare Lemmetti al Bilancio e la Montanari all'Ambiente, ancora grande incapacità gestionale".