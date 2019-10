Cosa è accaduto prima e dopo che Luca Sacchi viene ferito a morte è ricostruito con chiarezza nelle sette pagine di convalida del fermo firmate dal procuratore aggiunto Nadia Plastilina. La vicenda può essere riassunta così: un gruppo di spacciatori (il cui coinvolgimento in organizzazioni criminali vero e proprio è tutto da appurare) si organizza per vendere una certa quantità di stupefacente a un gruppo di ragazzi in un altro quartiere della città. Non sappiamo come abbiano preso contatto, se c'è stato un tramite. Quello che sappiamo è che si danno appuntamento fuori un pub e il pusher decide però, dopo aver verificato che gli acquirenti hanno il denaro pattuito, di rapinarli senza consegnare la droga. Poi però qualcosa va male, un ragazzo reagisce e per divincolarsi sparano, uccidendolo.

L'incontro per lo scambio soldi – marijuana

Diamo ora dei nomi alla dinamica appena descritta. Sono Le 20.50 della sera del 23 ottobre. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino sono seduti sono una Smart bianca. Chi comanda sembrerebbe essere Valerio secondo quando ricostruito dagli inquirenti. È lui che manda altri due ragazzi, Valerio R. e Simone P., in via Latina, per verificare che gli acquirenti abbiano il denaro. E i soldi ci sono: li ha una ragazza nello zaino, è Anastasiya Kylenyk la fidanzata di Luca. Si tratta di 2000 euro, divisi due mazzette di banconote da 20 e da 50 euro, servono a comprare della marijuana secondo quanto emerso dalle indagini. Poi il gruppo si sposta al pub, con lei ci sono altri tre giovani, presumibilmente il gruppo che si doveva spartire lo stupefacente (rimane tutto da chiarire se per cederlo a loro volta a terzi o esclusivamente per uso personale), a trattare è Giovanni P.

Valerio Del Grosso spara: "Volevo solo spaventarlo"

Poi la storia è nota Valerio R. e Simone P. escono di scena e Valerio Del Grosso e Paolo Pirino arrivano a bordo della Smart. Paolo ha una mazza da baseball e Valerio una pistola calibro 38. Paolo colpisce con la mazza Anastasiya per prendere i soldi, ma Luca reagisce, Valerio punta la pistola e spara. "Volevo solo spaventarlo, non volevo ucciderlo", dirà più tardi agli amici con cui si confida. I due complici intanto sentono le urla e un colpo e si allontanano. Il giorno successivo Valerio va a lavoro, fa il pasticciere, ma alle 12.00 se ne va, non regge più la tensione, scopre che Luca è morto dai media. Si confida con gli amici e in quartiere, a San Basilio, le voci corrono fino al fratello Andrea che a sua volta si rivolge ai genitori. La famiglia Del Grosso decide a quel punto di rivolgersi alle forze dell'ordine nella speranza che Valerio si consegni.

Valerio Del Grosso e la confessione agli amici e alla fidanzata

Le forze dell'ordine trovano il 21enne in una stanza d'albergo, confessa e guida gli agenti nei luoghi dove ha abbandonato la borsa, l'ogiva del proiettile, la mazza e il portafogli. Solo la pistola ancora non è stata rinvenuta. Dopo una prima fase di collaborazione Valerio Del Grosso si avvale della facoltà di non rispondere ma tutte le persone coinvolte vengono rintracciate e ascoltate, ormai la dinamica di quanto accaduto dal punto di vista degli inquirenti è chiara. Anche Paolo Pirino viene rintracciato e arrestato, anche lui non parla. A confermare la sequenza dei fatti è anche Giorgia D., amica di lunga data di Del Grosso con cui aveva appena iniziato una relazione. Dopo l'omicidio è da lei che va Valerio, dice di aver combinato un casino e gli chiede di non tornare a casa ma di passare la serata insieme in un hotel. Incontra diversi amici, parlotta è agitato, non si fa sentire da Giorgia. Il giorno dopo torna a casa sua a prenderla e la porta a mangiare a Trastevere: poche ore dopo sarà arrestato per omicidio.