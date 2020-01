Tragedia sfiorata oggi a Corso Trieste, nel quartiere Nomentano a Roma. Un pino è crollato addosso alla vettura guidata da una donna di 51 anni, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi e non si trova in gravi condizioni. La conducente è stata comunque portata in ospedale, mentre la macchina ha riportato seri danni in seguito al crollo. Sul posto gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità cittadina, che ha subito notevoli disagi a causa dell'albero caduto. Questo, inoltre, dopo aver colpito la vettura in transito, si è abbattuto sulle strisce pedonali, che solo per un caso in quel momento erano vuote. Nessuna persona, oltre alla signora ferita mentre si trovava nell'auto in corsa, è rimasta coinvolta nell'incidente.

Roma, pino si schianta contro auto in corsa e su strisce pedonali

Per consentire la messa in sicurezza della strada, gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale hanno dovuto chiudere il traffico in direzione piazza Istria, cosa che ha causato ovviamente un congestionamento del traffico e ore di coda per gli automobilisti. Il pino è stato rimosso dalla strada dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sul posto, a un certo punto si sarebbe sentito un forte scricchiolio seguito dal tonfo dell'albero. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi ferite, anche se è stata portata per sicurezza in ospedale. Solo due settimane fa, un altro albero è caduto su una macchina in corsa in via Pontina: in questo caso, a rimanere ferita, una coppia di anziani coniugi. In quel caso la donna era stata portata in ospedale con un trauma cranico.