Un albero è caduto questa mattina sulla via Pontina, colpendo una macchina sulla quale stava viaggiando un'anziana coppia di coniugi. A rimanere ferita a causa del crollo è stata la donna, portata immediatamente al Pronto Soccorso per un sospetto trauma cranico. Anche l'uomo è rimasto ferito nell'incidente ma in maniera più lieve: le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto vicino Castel Romano, in direzione Pomezia, al chilometro 23.500. L'abitacolo è stato schiacciato e il parabrezza distrutto: solo per un caso fortuito le conseguenze non sono state più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, la Polizia stradale e i sanitari del 118.

Pontina, crolla albero su auto in corsa: due anziani feriti

I due anziani stavano viaggiando su una Citroen rossa quando a un certo punto un albero – probabilmente a causa del maltempo e del forte vento che c'è stato in questi giorni – è crollato rovinosamente sull'abitacolo. Solo per un caso fortuito le condizioni dei due coniugi non sono gravi. L'incidente ha scatenato un'ondata di polemiche tra i vari automobilisti che ogni giorno percorrono via Pontina e che lamentano la presenza dei pini ai lati della carreggiata. Di solito a cadere sui parabrezza delle vetture in transito sono le pigne, ma ogni a crollare è stato invece un arbusto. Un fatto grave, che si è concluso fortunatamente senza conseguenze drammatiche per i due anziani in auto. Molto probabilmente l'albero è caduto per il maltempo: nei giorni scorsi, infatti, violenti acquazzoni hanno inondato d'acqua la capitale, sferzata anche da forti venti.