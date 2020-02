in foto: Immagine di repertorio

Una voragine si è aperta in via Giovanni Arrivabene, nei pressi di Corso Francia. Il disagio si è registrato nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio. Secondo le informazioni apprese, a provocare il cedimento del manto stradale sarebbe stata una fuoriuscita d'acqua proveniente dal sottosuolo, probabilmente a causa della rottura di una tubatura sottostante. L'acqua ha allagato la strada ed è stata necessaria la chiusura. Ricevuta la segnalazione dai residenti di Vigna Clara, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici Acea, che hanno lavorato per riparare la rottura ed interrompere il flusso dell'acqua. Per intervenire è stata necessari la rimozione di alcune auto in sosta lungo la strada. Inevitabili i disagi per i cittadini del quadrante Nord della Capitale.

Voragine al Colosseo

Lo scorso venti gennaio una voragine si è aperta in via Marco Aurelio, a pochi passi dal Colosseo. Il cedimento si è verificato precisamente all'altezza del civico 18B, tra via Claudia e via Ostilia. Un cedimento strutturale di circa quaranta metri quadrati a ridosso di un edificio di quattro piani con ventiquattro appartamenti. Il manto stradale ha presentato lunghe e profonde crepe, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evacuato la struttura e interdetto due attività commerciali in via precauzionale. I residenti sono stati ospitati in strutture predisposte dal Campidoglio e sono potuti tornare nelle loro abitazioni una settimana dopo, terminati i sopralluoghi per la verifica dell'agibilità del palazzo e di eventuali danni strutturali riportati.