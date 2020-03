È in corso la conferenza stampa straordinaria del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, congiuntamente all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sull'emergenza nuovo coronavirus. Il segretario dem ha invitato i cittadini prima di tutto a seguire i comportamenti indicati dalle autorità per limitare la diffusione del virus, poi ha annunciato lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per la didattica virtuale per gli studenti costretti a rimanere a casa. "Il messaggio che dobbiamo dare è chiaro: no al panico, ma al tempo stesso sì alla responsabilità individuale, al dovere di tutti di rispettare le regole di comportamento", ha dichiarato Zingaretti. Per invitare a "non frequentare i locali affollati, pubblici e anche privati", e a non compiere viaggi e spostamenti se non strettamente necessario per alcuni settimane.

Coronavirus, Zingaretti: "Per una festa ieri sono aumenti i casi"

Una richiesta quella di limitare gli spostamenti, dettata anche da quanto ricoscontrato in queste ore: "Bisogna evitare spostamenti, trasferte, gite e viaggi che non sono indispensabili. Abbiamo scoperto che l'aumento di casi positivi che abbiamo registrato ieri era figlio di una festa fatta in una zona della nostra regione da persone provenienti da altre zone di Italia". Zingaretti ha anche ribadito la necessità di non recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi sospetti, ma di seguire le indicazioni diramate negli scorsi giorni.

D'Amato: "Colombus del Gemelli nuovo centro coronavirus"

L'assessore Alessio D'Amato ha spiegato che nel Lazio al momento sono riscontrati 54 pazienti positivi da nuovo coronavirus, 8 dei quali si trovano in terapia intensiva, e che si è a lavoro per altri 150 posti di terapia intensiva all'ospedale Spallanzani di Roma, che ha definito un "baluardo insostituibile" in questo frangente. La struttura Columbus del Policlinico Gemelli sarà invece ‘Covid19 Hospital 2', ovvero la seconda struttura regionale preposta in caso di emergenza ad accogliere i pazienti risultati positivi.