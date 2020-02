All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma questa mattina sarà montato una struttura da campo della Protezione Civile denominata PASS (Punto Assistenza Socio Sanitaria). Si tratta di un'area triage da campo che servirà a far fronte a un'eventuale emergenza permettendo di accogliere i pazienti con sintomi sospetti del nuovo coronavirus. Lo Spallanzani è una struttura specializzata in malattie infettiva e dall'inizio della diffusione del virus proveniente dalla Cina è uno dei punti di riferimento a livello nazionale per il Covid-19, qui vengono eseguiti i tamponi e ricoverati i pazienti con sintomi sospetti. e qui sono tutt'ora ricoverati i primi tre casi di contagi in Italia: si tratta dei due turisti cinesi e di uno degli italiani rimpatriati da Whuan.

Coronavirus in Italia: oltre 27o contagiati, nessun nuovo caso nel Lazio

A questa mattina sono oltre 270 i casi di nuovo coronavirus accertati in Italia e 7 le vittime. Il nostro paese è il terzo nel mondo dopo Cina e Corea del Sud per numero di contagi. Questa mattina il primo caso è stato accertato a Firenze e Palermo, il primo nel Sud Italia. Nel capoluogo toscano l'uomo contagiato è un imprenditore di 60 anni di ritorno da Singapore, mentre nella città siciliana a risultare positiva al virus una turista bergamasca in città con alcuni amici per piacere.

Coronavirus: l'ordinanza della Regione Lazio

Intanto la Regione Lazio ha messo appunto un'ordinanza che dà indicazioni utili per prevenire i possibili contagi. I cittadini che manifestano sintomi compatibili sono tenuti a non recarsi al pronto soccorso ma a chiamare il 112 o il 1500, il numero messo a disposizione dal Ministero della Sanità per informazioni sul coronavirus). Inoltre chi è tornato dalle zone dei focolai in Nord Italia è tenuto a prendere contatto con la propria Asl di riferimento. Confermato il blocco dei concorsi pubblici e delle gite scolastiche, mentre le scuole rimangono aperte e le manifestazioni pubbliche si terranno regolarmente fino a nuovo ordine. Previsto anche un piano straordinario di sanificazione dei mezzi pubblici.