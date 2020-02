L'isitituto Spallanzani di Roma ha confermato i tre casi di Coronavirus a Fiumicino, cittadina alle porte della Capitale: si tratta di una donna da poco tornata da Bergamo, del marito e della figlia, tutti e tre ricoverati proprio nel nosocomio romano; l'altro figlio della coppia, invece, è risultato negativo. Oggi, in una conferenza stampa indetta appositamente per l'occasione, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma: "Il primo appello è di avere una responsabilità comune rispetto a una vicenda delicata, evitare qualsiasi reazione scomposta e irrazionale. Noi seguiremo direttamente i protocolli di carattere internazionale e sanitari" ha detto il primo cittadino.

"Quasi sicuramente la prima decisione è chiudere la scuola, la Colombo, ma anche il corpo che è tutt'uno in termini di servizi. La mensa, la palestra e la piscina sono corpo unico. Proprio per questo, ci sarà una mia ordinanza, chiuderemo il plesso scolastico che frequenta la figlia. Riguardo alla seconda scuola, quella che frequenta il bambino, la decisione è ancora sospesa. Tra un'ora circa la prenderemo, dopo aver ricostruito non tanto gli spostamenti del bambino, che è negativo, ma quelli dei genitori, per capire se hanno una correlazione" ha detto ancora il sindaco Montino, che conclude: "Ora si vedrà che procedure seguire con la Asl rispetto alla classe che frequentava la bambina – aggiunge Montino -. Capire quale sarà il percorso di attenzione rispetto ai bambini che hanno avuto una relazione con la famiglia".