Salgono a tre i casi positivi di coronavirus nel Lazio. Oltre alla donna di Fiumicino, sono risultati positivi al COVID-19 anche il marito e uno dei due figli. Lo ha confermato l'ospedale Spallanzani di Roma, dove la famiglia è attualmente ricoverata. La donna era tornata da Bergamo nei giorni scorsi, quando si è sentita male avrebbe chiamato subito il numero di intervento segnalato dalle Asl e dalla Regione Lazio, facendosi ricoverare. Venerdì il tampone per la ricerca del nuovo coronavirus ha dato esito positivo. Insieme a lei, è stata ricoverata anche la famiglia, composta dal marito e dai due figli di dieci e cinque anni. Secondo quanto riportato dai medici dell'Istituto di malattie infettive, sono 193 i pazienti finora esaminati. 165 sono risultati negativi e dimessi, 28 sono ancora ricoverati e in attesa di risultato degli esami.

Coronavirus, tre casi nel Lazio

Stando alle prime informazioni, i pazienti sarebbero in buone condizioni. Saranno adesso ricostruiti eventuali contatti delle persone risultate positive in modo da fare i tamponi e controllare lo stato degli eventuali contagi. Nei prossimi giorni saranno montate trentuno tende triage gonfiabili presso gli ospedali del Lazio: si tratta di strutture temporanee che serviranno da filtro per i casi sospetti di COVID-19. Serviranno ad accogliere eventuali casi sospetti e a facilitare il lavoro degli ospedali. Si tratta di una misura precauzionale nel caso aumentasse la richiesta di controlli. "Auspichiamo che non ci serva – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Ma dobbiamo farci trovare pronti e con tutti gli strumenti possibili per affrontare eventuali nuovi casi, nel caso vi sia un afflusso di persone maggiore di quello attuale".