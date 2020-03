in foto: (La Presse)

Il Policlinico di Tor Vergata ha richiamato 98 pazienti che nei giorni 26 e 27 febbraio si sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato in una nota l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. Queste persone potrebbero essere potenzialmente entrate in contatto con il poliziotto risultato positivo al COVID-19 e attualmente in isolamento all'ospedale Spallanzani di Roma. "A seguito dell'indagine epidemiologica svolta dalla direzione sanitaria dal Policlinico di Tor Vergata e dal SERESMI (Servizio regionale per l'epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive dello Spallanzani) sono state richiamate 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata nei giorni 26 e 27 febbraio e che sono potenzialmente venuti a contatto con l'agente di Polizia che si era recato al pronto soccorso e ora ricoverato all'Istituto Spallanzani".

Coronavirus, sintomatiche 15 persone su 98

Quindici delle 98 persone richiamate sono sintomatiche. Nei prossimi giorni saranno valutate clinicamente ed eventualmente sottoposte al test per verificare l'eventuale positività al COVID-19. La nota spiega poi che "sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza in servizio presso l'ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici. Si ribadisce l'appello affinché in presenza di sintomi e di un link epidemiologico è sconsigliato recarsi ai pronto soccorso, ma bensì chiamare il numero verde 800.118.800".

Un secondo Vigile del Fuoco positivo al coronavirus

Secondo quanto riportato in una nota del capo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, c'è un secondo contagio da coronavirus nella caserma dei pompieri di Capannelle. Il pompiere sta bene ed è asintomatico, e molto probabilmente domani sarà ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. In seguito a questo secondo caso, i medici dell'ospedale Spallanzani hanno svolto un’indagine epidemiologica completa agli allievi, effettuando ulteriori tre tamponi.

In isolamento compagni di classe adolescente contagiato

Il liceo frequentato da una delle figlie del poliziotto di Spinaceto positivo al coronavirus è stato per ora chiusa. L'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato ha fatto sapere che oggi sono stati contattati telefonicamente " tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe 3 C dell'istituto Pascal di Pomezia". Secondo quanto riportato dalla nota, sono tutti asintomatici e in sorveglianza domiciliare. La scuola sarà bonificata, mentre sono in corso contatti con i medici di medicina generale delle famiglie per informarli dell'evoluzione.