in foto: (La Presse)

Un agente della Questura di Roma è risultato positivo al nuovo coronavirus CoVid-19. È quanto emerso dal primo test condotto sul paziente dai medici dell'ospedale Lazzaro Spallanzani, mentre si attendono i risultati del secondo esame. Si tratta di un poliziotto che presta servizio in un commissariato nel quadrante sud della Capitale, che era in malattia dal 25 febbraio, assente dal lavoro per sintomi influenzali. Ad infettarlo, qualora entrambi i test risultassero positivi, un suo amico proveniente dalla Lombardia. L'Istituto nazionale di Malattie Infettive ha già attivato tutte le procedure necessarie per risalire alle persone, familiari, amici e colleghi, entrati in contatto con lui per tenerli sotto osservazione e verificare se abbiano manifestato a loro volta sintomi riconducibili al coronavirus.

Chiusa la chiesa San Luigi dei Francesi

È stata temporaneamente chiusa la chiesa di San Luigi dei Francesi, che si affaccia sull'omonima piazza a Roma e celebre in tutto il mondo per i capolavori del Caravaggio che custodisce. Una misura precauzionale dopo che un prete di quarantatré anni della diocesi di Parigi, arrivato in Italia dalla Francia, si è ammalato ed è risultato positivo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus.