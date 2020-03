in foto: Foto di repertorio

Aggiornamento: "Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione in questo senso e la decisione arriverà nelle prossime ore. Nessuna decisione sulle scuole è stata presa. Non c'è alcuna chiusura per il momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico scientifico una valutazione, se lasciare aperte le scuole o chiuderle, sia proporzionale allo scenario epidemiologico. Questa decisione sarà presa nelle prossime ore". Così ha detto il ministro dell'Istruzione Azzolina. Il governo ha chiesto al comitato scientifico (ha chiesto e non ha deciso, come erroneamente riportato dalle agenzie di stampa in precedenza) un parere sulla possibilità di chiudere tutte le scuole e le università fino al 15 marzo su tutto il territorio italiano e quindi anche a Roma e nel Lazio. Si tratta di una misura varata al fine di prevenire i contagi ed evitare che più persone si trovino a poca distanza in luoghi affollati. Un vademecum emanato recentemente dalla Regione Lazio ha infatti consigliato ai cittadini di mantenere distanze di almeno un metro, e ridurre la partecipazione a eventi pubblici o affollati. In luoghi come le scuole è difficile seguire queste raccomandazioni e così, in via precauzionale, si è deciso di chiuderle in questo periodo di allerta.

Coronavirus, nei giorni scorsi già scuole chiuse a Pomezia e Castel Madama

Nei giorni scorsi era stata disposta la chiusura delle scuole di Castel Madama e Torvaianica, a Pomezia, dopo che sono risultati positivi al coronavirus residenti di quelle zone. Nel primo caso di tratta di una persona che ha avuto contatti accertati con il Nord Italia, nella seconda della famiglia del poliziotto del commissariato di Spinaceto, della sua famiglia, e altre due persone entrata in contatto con loro. Si tratta di due studenti, uno del liceo Pascal e uno della scuola media Pestalozzi. Per questo il sindaco, in accordo con la Asl Roma 6, ha predisposto la chiusura in via precauzionale delle scuole.

Aumentati casi di CoVid19 nel Lazio

Sono in aumento i casi di coronavirus nel Lazio. Al momento hanno tutti un collegamento con i focolai del Nord Italia, tanto che l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha dichiarato che nella regione non ci sono casi autoctoni di CoVid19. Le persone risultate positive sono state immediatamente messe in isolamento dall'Istituto di Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, e si è subito risalito alla catena di contatti avuti negli ultimi giorni. L'indicazione dei medici e della Regione Lazio è di non recarsi al pronto soccorso in caso di febbre, tosse o dolori muscolari, ma di chiamare o il medico di base o il 1500. In caso di prefisso 06 si pùò chiamare anche il 118, mentre per gli altri prefissi del Lazio il numero verde 800 118 800.