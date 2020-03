Vendeva gel disinfettante per le mani a un prezzo esorbitante, lucrando sull'emergenza coronavirus. A finire nei guai un trentacinquenne romano, gestore di un autolavaggio in via Tuscolana a Frascati, che i carabinieri hanno denunciato a piede libero con l’accusa di manovre speculative su merce. L'uomo aveva messo a disposizione dei clienti flaconi di gel disinfettante per le mani da 100 millilitri, che vendeva a un prezzo incrementato rispetto a quello normale. I militari lo hanno deferito all'Autorità Giudiziaria e hanno sequestrato ventiquattro confezioni. Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul territorio a tutela della salute e della sicurezza pubblica incrementati a seguito dell'emergenza coronavirus.

Mascherine anti coronavirus vendute a prezzi gonfiati

I carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno denunciato a piede libero un trentottenne del Bangladesh, gestore di un'edicola in via Magna Grecia, per vendita di prodotti non conformi e manovre speculative su merci. Approfittando del fatto che la sua attività commerciale fosse aperta per pubblica necessità, come previsto dal decreto del governo, l'uomo vendeva mascherine chirurgiche, in confezioni prive di logo di conformità alle norme comunitarie ed a prezzo maggiorato, insieme ai giornali. I carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno sequestrato una confezione contenente 26 mascherine, prive di indicazioni circa il lotto di produzione ed indicazioni dell’anno di fabbricazione, e hanno denunciato il trentottenne all’Autorità Giudiziaria.