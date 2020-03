in foto: (La Presse)

Sei medici del Policlinico Umberto I sono risultati positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus. Un contagio avvenuto dopo aver visitato centinaia di pazienti. Tra questi, ad aver contratto il CoVid-19 c'è anche l'oncologo Enrico Cortesi, un suo collega, tre studenti specializzandi del dipartimento di Oncologia B, e un dirigente che fa capo a un altro dipartimento. Secondo le informazioni apprese, tutti attualmente si trovano in isolamento, in quarantena presso le proprie abitazioni. Ora si sta provvedendo ad avvertire tutte le persone con le quali sono venute a contatto nelle ultime due settimane, per avvisarle di un possibile contagio e di fare attenzione ad eventuali sintomi che possano rivelare il manifestarsi della malattia.

Cassino: infermiere in quarantena esce di casa

Allerta anche a Cassino, in provincia di Frosinone, dove un infermiere posto in quarantena per recarsi in un parco gioco del suo paese, Sant'Elia Fiumerapido nel Cassinate. Intercettato dai carabinieri di Cassino e denunciato per ‘inosservanza di provvedimento'. L'infermiere era stato posto in quarantena dopo che nella struttura sanitaria dove lavora è morto un anziano risultato positivo al coronavirus.

Coronavirus, 65 casi positivi tra cui 9 con supporto respiratorio allo Spallanzani

Il bollettino dell'Istituto di Malattie Infettive di oggi, lunedì 9 marzo, rende noto che "sono 65 i casi positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi, 9 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Per alcuni di loro il quadro clinico è in netto miglioramento" si legge nella nota diramata dalla Regione Lazio. "Sono 88 i pazienti al momento ricoverati in ospedale, 23 in osservazione" continua il bollettino. "In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 272".