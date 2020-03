in foto: (La Presse)

"Sono 65 i casi positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi, 9 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Per alcuni di loro il quadro clinico è in netto miglioramento" si legge nel bollettino dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive, diramato dalla Regione Lazio. "Sono 88 i pazienti al momento ricoverati in ospedale, 23 in osservazione" continua la nota. "In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 272". Dall'Istituto di Malattie Infettive si apprende inoltre che: "Grazie alla collaborazione con la Sanità Militare verranno trasferiti in isolamento domiciliare alcuni pazienti che non necessitano più di ospedalizzazione ma che, per motivi vari, non possono recarsi presso il proprio domicilio come ad esempio per la presenza di minori o anziani immunodepressi non infetti, turisti o militari che non abitano in città".

Cornavirus, prime mille dosi di vaccino pronte a giugno

Le prime mille dosi di vaccino saranno pronte a giugno. Questa è la previsione del laboratorio IRBM di Pomezia. Un primo step per poi passare alla sperimentazione animale e successivamente sull'essere umano. A raccontarlo a Fanpage.it l'amministratore delegato Piero Di Lorenzo. "Una volta pronto, il percorso del vaccino sarà appena all'inizio: serviranno le sperimentazioni sui topi e poi sugli esseri umani. In primo luogo per verificare se non è tossico e in secondo luogo per verificare se è utile per combattere l'infezione". Alla scoperta del vaccino stanno partecipando aziende e istituzioni universitarie di tutto il mondo".