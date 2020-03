Tra le persone risultate positive al nuovo coronavirus nel Lazio, c'è anche uno studente di 32 anni dell'Università La Sapienza. Lo rende noto, dopo averne avuto comunicazione dalle autorità sanitarie che stanno svolgendo un'indagine epidemiologica, il sindaco di un piccolo comune ciociaro, di cui il giovane è originario e dove era tornato la scorsa settimana. In buone condizioni, si trova in isolamento e sotto osservazione all'interno della sua abitazione romana. Lo studente è iscritto alla Facoltà di Medicina, per questo si sta ricostruendo se abbia frequentato l'ateneo o abbia svolto dei tirocini all'interno del Policlinico Umberto I.

Coronavirus: nel Lazio positivi 53 pazienti

Alle ultime notizie diffuse dalla Regione Lazio nel pomeriggio di ieri – venerdì 6 marzo – i casi positivi di coronavirus nel Lazio sono 53. Le persone ricoverate, non in terapia intensiva, all’ospedale Spallanzani di Roma sono 26, mentre 8 persone sono ricoverate in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 16.

Nuovi provvedimenti per limitare il contagio e affrontare l'emergenza

Ieri in una conferenza stampa il governatore Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato hanno reso noto nuovi provvedimenti per arginare il contagio e affrontare l'emergenza, a cominciare dall'arrivo di 150 posti di terapia intensiva. Inoltre l'ospedale Colombus del Gemelli sarà attrezzato per accogliere i pazienti positivi, diventando di fatto il secondo centro regionale adibito a farlo dopo la Spallanzani. Ogni Asl territoriale inoltre avrà un proprio centro diagnostico dedicato per verificare la positività dei tamponi sui pazienti sospetti.