Sono in corso test su un paziente straniero, che si troverebbe in gravi condizioni all'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "È ricoverato allo Spallanzani da ieri sera un paziente straniero in condizioni compromesse attualmente si trova in rianimazione. È in corso sul paziente il test del coronavirus e si attendono i risultati", si legge nel bollettino di oggi.

Coronavirus, stazionarie le condizioni dei due turisti cinesi infettati

Le "condizioni generali di salute della coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus sono stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale", sono invece le condizioni dei due turisti cinesi che alloggiavano al Grand Hotel Palatino e per ora unici due casi accertati di coronavirus in Italia.

Sempre stando a quanto rende noto l'Istituto Malattie Infettive, 19 pazienti sono ancora sotto osservazione. Le "condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure", si legge. Si tratta di coloro che erano venuti in contatto con i due turisti cinesi risultati positivi. Tra i 19 pazienti, si specifica, due sono i coniugi cinesi. "Dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Tra questi ci sono l'uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone. In caso di evoluzioni del quadro clinico o di nuovi test verranno dati ulteriori aggiornamenti", spiegano i medici dell'ospedale dello Spallanzani.

Atterrati i 57 italiani in arrivo da Wuhan

Sono atterrati questa mattina, intorno alle 10, i 57 italiani, tra cui 6 bambini, in arrivo da Wuhan, la città cinese da dove si è diffuso il nuovo coronavirus. Arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare, sono stati sottoposti a test medici e ora verranno accompagnati negli alloggi allestiti alla cittadella militare della Cecchignola. "Hanno avuto una pressione in queste settimane che potete immaginare, ma mi è sembrato che non fossero particolarmente provati", ha dichiarato Stefano Verrecchia, Capo dell'Unità di crisi della Farnesina.