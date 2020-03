in foto: Coronavirus nel Lazio

Continuano ad aumentare i contagi nel Lazio. Rispetto a ieri il numero di pazienti positivi è aumentato di 84 unità, in linea con la crescita media degli ultimi giorni. I dati comunicati dalla Regione Lazio in seguito alla consueta riunione della task force regionale con i direttori di tutte le asl evidenziano oggi, 17 marzo, 84 casi in più e i contagi totali, compresi guariti e deceduti, hanno superato quota 600. Quattro sono le vittime: la Asl Roma 3 informa della morte di un 86enne con patologie pregresse, la Asl di Frosinone comunica la morte di un 89enne di Cassino con gravi patologie preesistenti. Si registra allo Spallanzani la morte di una donna di 55 anni (era la prima paziente positiva di Latina che veniva da Cremona) e di una donna di 78 anni di Viterbo. Nel complesso i decessi nella nostra regione salgono a 23.

I nuovi contagi comunicati da ogni Asl:

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi. Guariti 3 pazienti che erano in isolamento domiciliare. 223 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivi da oggi 8 posti letto di pneumologia al San Filippo Neri;

Asl Roma 2 – 14 nuovi casi positivi. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 3 – 9 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 86 con patologie pregresse. 149 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 4 – 4 nuovi casi positivi. 192 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Sospese le accettazioni alla RSA Santa Maria del Rosario di Civitavecchia in attesa esito indagine epidemiologica;

Asl Roma 5 – 8 nuovi casi positivi. 623 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6 – 15 nuovi casi positivi. 41 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Latina – 9 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 55 anni allo Spallanzani. Era la prima paziente positiva di Latina che veniva da Cremona. 348 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 23 marzo disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive;

Asl di Frosinone – 9 nuovi casi positivi. 19 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Deceduto uomo di 89 anni di Cassino con gravi patologie preesistenti. Sospesa l’accettazione alla RSA San Raffaele di Cassino per attesa esito indagine epidemiologica. Da oggi attivi ulteriori 3 posti letto di terapia intensiva;

Asl di Viterbo – 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 78 anni di Viterbo che era ricoverata allo Spallanzani. 165 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 11 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivi ulteriori 2 posti di terapia intensiva;

Vaia (Spallanzani): "Aumento contenuto, dati confortanti nel Lazio"

"I dati di oggi soprattutto, ma anche quelli di ieri sono abbastanza confortanti. Abbiamo un incremento abbastanza contenuto: siamo intorno al 20%. Questo conferma quello detto nell'ultimo periodo e cioè che nella regione Lazio e a Roma grazie al comportamento di tutti il fenomeno ad oggi abbastanza contenuto", ha dichiarato oggi il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, durante la lettura del consueto bollettino di mezzogiorno.