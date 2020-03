"Sono negative al coronavirus le suore che lavorano all‘Ospedale Madre Giuseppina Vannini di Grottaferrata". Lo ha comunicato poco fa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato che segue ora dopo ora lo sviluppo del contagio sul territorio. "Tutte le suore che lavorano come caposala all'Ospedale Madre Giuseppina Vannini sono risultate negative al tampone. A conferma che il cluster è focalizzato e isolato presso l'istituto di Grottaferrata posto sotto isolamento – ha spiegato D'Amato- Proseguiranno ora i tamponi ai contatti stretti delle suore. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori e all’Ospedale Vannini al quale abbiamo chiesto di diventare un punto di riferimento nel contrasto al COVID-19".

Coronavirus: 79 suore contagiate a Grottaferrata e Roma

In tutto sono 79 le suore positive al nuovo coronavirus a Roma e provincia, concentrate in due conventi. Nell'Istituto delle Figlie di San Camillo a Grottaferrata sono risultate infette da coronavirus 60 religiose. A loro vanno aggiunte altre 19 suore di un altro istituto romano. Delle sorelle sono due sono in condizioni più gravi e si trovano ricoverate in ospedale. Un contagio circoscritto che, pur avendo fatto salire negli scorsi giorni il numero dei contagiati nella provincia di Roma, non dovrebbe aver avuto un impatto significativo sulla diffusione del virus, soprattutto ora che il tampone sulle suore che lavoravano in ospedale è risultato negativo, facendo tirare un sospiro di sollievo alle autorità sanitarie. I due istituti religiosi sono ora stati posti in isolamento.