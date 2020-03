in foto: Suore – foto di repertorio

Altre venti suore dell'Istituto delle Figlie di San Camillo a Grottaferrata sono risultate infette da coronavirus. In totale ora sono 60. A loro si aggiungono altre 19 suore (su 21 totali) di un altro istituto romano. Nel Lazio, così, sono ora 79 le sorelle positive a Covid-19. Lo comunica la Regione Lazio su Facebook. "Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza. Praticamente è positivo tutto l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali", le parole dell'assessore D'Amato.

Fondi ‘zona rossa', 50 casi positivi

A Fondi, provincia di Latina, sono ormai 50 i pazienti positivi al coronavirus. Da due giorni la città è diventata ‘zona rossa' e nessuno può entrare o uscire, neanche per andare a lavoro. "Oggi (cioè ieri ndr.) a Fondi c'è stato un nuovo caso positivo notificato e due sono in attesa di notifica. Domani ci sarà la sanificazione del mercato ortofrutticolo – Mof". Sono inoltre partite le prime Tac per l'individuazione precoce del sospetto di polmoniti in collaborazione con il Policlinico Campus Bio-Medico. E' presente un camper per effettuare i tamponi. Voglio ringraziare i cittadini e l'amministrazione comunale di Fondi le Forze dell'ordine e il Prefetto di Latina per la collaborazione che stanno offrendo e un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che assieme ai medici di medicina generale dovranno proseguire nella verifica dei soggetti già posti in sorveglianza attiva e successivamente degli isolamenti domiciliari", ha dichiarato l'assessore regionale Alessio D'Amato.