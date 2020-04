in foto: L’ospedale Lazzaro Spallanzani

Continua a scendere il numero di pazienti Covid-19 positivi ricoverati all'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Nell'ospedale punto di riferimento nella lotta all'epidemia di coronavirus per Roma e il Lazio, sono attualmente ricoverati 115 pazienti, di cui 20 in condizioni più gravi si trovano ricoverati in terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. Ieri i pazienti ricoverati erano 125 di cui 20 in terapia intensiva. Nel quotidiano bollettino dell'ospedale specializzato in malattie infettive viene inoltre reso noto che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 344. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

I nuovi contagi a Roma e nel Lazio

Ieri – mercoledì 22 aprile – i nuovi pazienti contagiati nel Lazio sono stati 80, per il quarto giorno di fila sotto quota 100 nuovi positivi. Il numero totale di casi Covid-19 nella regione dall'inizio dell'emergenza è arrivato 5.975, mentre i morti in totale sono stati 370 e il numero totale di guariti è di 1.142. L'assessore Alessio D'Amato ha confermato che il "trend è positivo" ma che ora "deve essere stabilizzato". Il fronte più grave dei contagi continua a essere quello delle case di riposo per anziani e delle Rsa.

Tarquinia: 7 casi positivi ospedale chiuso

Dopo il riscontro di sette casi positivi di coronavirus all'ospedale di Tarquinia, comune del litorale in provincia di Viterbo, la struttura è stata chiusa ed è stata disposta un'approfondita analisi epidemiologica con tamponi per tutto il personale sanitario e i pazienti a rischio. Solo dopo queste verifiche l'accesso all'ospedale tornerà possibile.