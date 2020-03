in foto: Coronavirus

Solo oggi, 13 marzo, nel Lazio sono 77 i contagi da coronavirus in più rispetto a ieri. Questo emerge dai dati diffusi dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in seguito alla consueta riunione con i direttori di tutte le asl. "Rispetto a ieri registriamo un aumento di 77 casi di positività, ma c’è anche un incremento delle persone guarite dal COVID-19 che sono 24. Escono dalla sorveglianza in 597, ovvero hanno terminato la quarantena. Ad oggi sono stati effettuati circa 6.500 tamponi per il COVID-19", ha dichiarato D'Amato in una nota. Le guarigioni, comunque salgono a 24.

in foto: Incremento casi nel Lazo dall’8 marzo a oggi

Coronavirus Lazio, i contagi di oggi provincia per provincia

I nuovi contagi si registrano soprattutto nei territori della Asl Roma 2, Roma sud est, e della Asl Roma 3, Roma sud e ovest.

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 104 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 17 marzo disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia. Da martedì 17 marzo sarà attivato il laboratorio per test COVID-19;

Asl Roma 2 – 20 nuovi casi positivi. 55 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni al Policlinico Casilino per shock settico e polmonite. Attivati 2 posti di terapia intensiva all’Ospedale Pertini. Da mercoledì 18 marzo sarà attivato il laboratorio per test COVID-19;

Asl Roma 3 –16 nuovi casi positivi. 57 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. 80 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 3 nuovi casi positivi. 62 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6 – 9 nuovi casi positivi. 92 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 10 nuovi casi positivi. 49 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 23 marzo disponibili ulteriori 12 posti di terapia intensiva;

Asl di Frosinone – 6 nuovi casi positivi, 4 legati alla RSA di Cassino che raggiungono così quota 7. Blocco delle accettazioni presso la RSA e indagine epidemiologica in collaborazione tra Asl Frosinone e SERESMI Spallanzani. 1 paziente è guarito. Deceduto 1 paziente di 52 anni di Frosinone con grave patologia oncologica preesistente. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Possibilità di implementare la disponibilità di 2 posti di terapia intensiva;

Asl di Viterbo – 4 nuovi casi positivi. 64 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 16 marzo saranno attivati ulteriori 11 posti di terapia intensiva per COVID-19.