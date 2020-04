in foto: (La Presse)

Sono quasi 3mila le persone positive al coronavirus nel Lazio. La maggior parte si trova nella capitale, oltre mille sono ricoverati nei vari ospedali della regione. Di questi, quasi 200 si trovano in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. Nonostante i numeri alti, e nonostante l'eventuale picco dei contagi che sarebbe dovuto avvenire proprio questi giorni, il trend di casi nel Lazio è in realtà in diminuzione. L'assessore regionale alla Sanità D'Amato ha ribadito più volte che non bisogna abbassare la guardia, anche se la situazione è gestibile. Le terapie intensive degli ospedali sono stati ampliate, i posti letto aumentati in tutti in reparti, compresi quelli di degenza ordinaria. Attualmente le operazioni ambulatoriali sono sospese, a eccezione delle prestazioni prenotate con codice di priorità urgente e breve, "nonché quelle di dialisi, oncologia (incluse le prestazioni di radioterapia e chemioterapia) e i controlli chirurgici e ortopedici post operatori".

Zingaretti: "Restrizioni stanno funzionando"

"Il trend nel Lazio conferma che le politiche di contenimento dell’epidemia e gestione sanitaria stanno funzionando e che bisogna ancora mantenere alta l’attenzione – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che si stanno prodigando con professionalità e grande senso di appartenenza. Nel Lazio ad oggi sono 175 i Comuni che hanno zero casi positivi a dimostrazione di un contenimento territoriale che sta funzionando e che deve ancora essere mantenuto". Aumentano anche i guariti, che sono stati il doppio rispetto ai decessi nelle ultime 24 ore.