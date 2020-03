in foto: Coronavirus nel Lazio

Sono 191 i contagi da coronavirus in più rispetto a ieri nel Lazio. Oggi, 20 marzo, è il giorno in cui si registrano più diagnosi da Covid-19 nella nostra regione e i casi totali, compresi cioè i decessi e i guariti superano i mille. Ieri i contagi erano aumentati di 117 unità rispetto al giorno precedente. Di questi 191 nuovi pazienti, 59 casi (poco meno di un nuovo paziente su tre) riguardano suore di due istituti di Roma e provincia.

Sono 5 i pazienti morti oggi e 43 in totale nel Lazio. Al Covid 2 Hospital Columbus è morta una donna di 77 anni con gravi patologie pregresse. Al Policlinico di Tor Vergata è deceduta una donna di 93 anni con gravi patologie pregresse, mentre all'Azienda Ospedaliera Sant’Andrea è morta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. La Asl Roma 3 comunica due decessi: un uomo di 65 anni e uomo di 83 anni, entrambi con pregresse patologie.

Isolati due istituti di suore, Fondi ‘zona rossa'

La Asl Roma 6 comunica ben 56 nuovi casi positivi, ma 40 sono suore dell'Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina, che per questo è stato isolato. Una sorella è ricoverata in ospedale. Stessa situazione per quanto riguarda la Asl Roma 2, dove 25 sono i nuovi casi, ma ben 19 sono suore dell'Istituto della Congregazione delle suore Angeliche di San Paolo di via Casilina. Sono positive al coronavirus 19 suore su 21. Da domani, informa al Asl Roma 6, ci saranno ulteriori 20 posti letto di pneumologia Covid19 presso l’Ospedale dei Castelli ad Ariccia. La situazione rimane complicata anche in provincia di Latina, a Fondi, dove fino a ieri erano 47 i pazienti risultati positivi al coronavirus su una popolazione di circa 40mila abitanti. Per questo in serata la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza per chiudere gli accessi al paese ed impedire ogni spostamento.