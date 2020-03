Nel giorno del 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia, la sindaca Virginia Raggi ha annunciato che il Campidoglio si illuminerà con i colori del Tricolore. Un gesto che la prima cittadina ha voluto fare proprio durante l‘emergenza coronavirus per lanciare un segnale ai cittadini che dal 10 marzo stanno limitando gli spostamenti non solo sul territorio nazionale ma anche all'interno del proprio comune e dei quartieri di Roma. "I colori della bandiera italiana – spiega il sindaco – per dare luce e speranza in questo momento così difficile e delicato per Roma, il nostro Paese e tutto il mondo. Oggi è il 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Abbiamo vissuto e superato tanti periodi bui. Dobbiamo essere uniti, coraggiosi e soprattutto responsabili. Con il Campidoglio illuminato vogliamo lanciare un segnale di speranza. Ringrazio Acea e i suoi tecnici che hanno provveduto ad illuminare Palazzo Senatorio. È un segnale che vogliamo dare a tutti proprio in questo giorno: l'Italia e gli italiani ce la faranno. Insieme ce la faremo. Noi italiani siamo forti".

Coronavirus, Raggi: "Rafforzati blocchi e controlli"

La sindaca Raggi ha ringraziato in una diretta Facebook i cittadini che sono attualmente chiusi in casa e stanno rispettando le disposizioni emanate dal governo per affrontare la pandemia in corso. Ha però anche annunciato che sono stati intensificati i controlli per sorprendere chi è fuori dalla propria abitazione senza una reale giustificazione. "Non vi rendete conto che c'è tutto un paese che dipende dalle vostre azioni? Siete degli irresponsabili, tutti stanno facendo dei sacrifici. Se c'è qualcuno che va in strada al di là dei motivi necessari mette a rischio tutti. Ci sta a casa non è stupido, a Wuhan ne sono usciti fuori rispettando le regole. Servono sacrifici. Rinforzeremo i controlli, purtroppo stiamo facendo molte multe. Preferirei farne meno e avere i vigili che la sera mi dicono ‘Sindaca oggi è tutto a posto'"