in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

Sono 31 i pazienti positivi ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Tra questi, 8, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono invece 57 le persone presenti all'interno dell'edificio, sottoposte ai test per la ricerca del coronavirus in attesa dei risultati, per accertare se abbiano o no contratto la malattia, per un totale di 88 persone nella struttura riconducibili al Covid-19. Questi i dati trasmessi nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, venerdì 29 maggio. Dall'Inmi fanno inoltre sapere che sono 459 le persone asintomatiche o con sintomi lievi che stamattina sono state dimesse. Alcune, hanno potuto fare ritorno presso la propria abitazione, dove dovranno restare fino al completa guarigione, in regime di isolamento domiciliare, mentre altre sono state trasferite in altre strutture del territorio adibite all'osservazione.

Nel Lazio ieri 21 contagi, 11 a Roma città

Ieri nel Lazio sono stati registrati 21 nuovi contagi, tra i quali 11 a Roma città, 16 nelle Asl della Capitale e città metropolitana, 5 nelle Asl degli altri capoluoghi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 97, mentre i decessi 7. Un trend che si attesta sullo 0,2%, 246mila i tamponi effettuati. Ieri per la prima volta il numero totale dei guariti (3580) ha superato il numero degli attuali positivi (3405). Tra i positivi, 2306 sono in isolamento domiciliare, 1035 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 64 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono in totale 708. In tutto sono stati esaminati 7693 casi.