Sono 21 i nuovi contagi di coronavirus oggi nel Lazio, con un trend allo 0,2%, così ripartiti: 11 a Roma città, 16 nelle Asl di Roma e provincia, 5 nelle Asl degli altri capoluoghi. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 97, mentre i decessi 7. I tamponi effettuati sono in totale 246mila. Questi i dati emersi dalla consueta riunione tra assessorato alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "Per la prima volta nel Lazio il numero totale dei guariti (3580), supera quello degli attuali positivi. Ora è il momento di mantenere alta l'attenzione" così commenta i dati di oggi Alessio D'Amato. Sono 5 i pazienti Covid ancora ricoverati al centro di Palidoro.

Gli aggiornamenti sui nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Latina: 4 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 94 anni con precedenti patologie;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Viterbo: 1 nuovo caso positivo, nessun decesso.