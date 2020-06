in foto: (La Presse)

Salgono a 93 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, nove in più di ieri. Dei 93 degenti, 31 sono attualmente positivi, 14 in più in 24 ore, e altri 53 sono in attesa di un responso ufficiale dopo essere stati sottoposti a tampone. Salgono a 6, invece, i pazienti che necessitano di supporto respiratorio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Lo ha comunicato lo Spallanzani nel bollettino odierno, nel quale è confermato che sono saliti a 476 i pazienti dimessi e/o guariti.

Focolaio al San Raffaele della Pisana, 37 positivi

A pesare sul bilancio del bollettino odierno c'è il caso del nuovo focolaio di Covid all'istituto San Raffaele della Pisana, dove sono risultate positive a Coronavirus 37 persone tra pazienti, loro contatti stretti e operatori sanitari (dati aggiornati a giovedì 11 giugno). L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha commentato la notizia spiegando che "il focolaio è stato contenuto". Per non lasciare spazio a dubbi, però, la Regione Lazio ha pubblicato un annuncio su Facebook dalla sua pagina ufficiale scrivendo che "tutti i pazienti dimessi dall'IRCCS San Raffaele Pisana dal 18 maggio in poi e i loro contatti stretti, sono pregati di recarsi presso i drive in di Casal Bernocchi, Via di Casal Bernocchi, 73 o del Forlanini, Piazza Carlo Forlanini 1, orario 09:00 – 18:00, per eseguire dei test di controllo". Fino a ieri, venerdì 12 giugno, erano stati testati i pazienti attualmente ricoverati presso la struttura ospedaliera, i loro contatti stretti e gli operatori sanitari impiegati nel nosocomio.