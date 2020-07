in foto: (La Presse)

Sono 88 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Tra questi, 51 pazienti sono risultati positivi al coronavirus, di cui 4, più gravi, che si trovano nel reparto di terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio. Trentasette persone, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ai test per la ricerca del Covid-19 e sono in attesa dei risultati degli esami. Questi i dati diramati nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di venerdì 10 luglio. L'Inmi ha inoltre reso noto che sono 515 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi stamattina dal centro Covid, ancora positivi ma le cui condizioni di salute non richiedono ricovero ospedaliero. Alcuni hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove dovranno restare in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, altri sono stati trasferiti a strutture del territorio adibite all'emergenza.

Nel Lazio ieri nuovi contagi, di cui 18 bengalesi e un morto

Nel Lazio ieri sono stati registrati 28 nuovi contagi di coronavirus, 22 d'importazione e un morto riscontrato nelle precedenti 24 ore. Tra i casi accertati 18 sono cittadini bengalesi. Tra i positivi tre sono passeggeri arrivati nel Lazio da Canarie, Brasile e Milano. "Ci aspettiamo nella valutazione settimanale un valore RT ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione", ha commentato gli aggiornamenti sui dati dell'emergenza l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.