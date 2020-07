in foto: (La Presse)

Sono a Roma con voli provenienti da Canarie e Brasile e in Italia dalla città di Milano tre dei passeggeri risultati positivi al coronavirus, tra i 28 nuovi contagi registrati oggi, giovedì 9 luglio, nel Lazio. Ventidue dei casi accertati nelle ultime 24 ore sono d'importazione, tra i quali, 18 riconducibili a cittadini di ritorno dal Bangladesh. "Ci aspettiamo nella valutazione settimanale un valore RT ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione" ha commentato così i dati di oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, al termine della quotidiana task force tra direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Sorvegliati speciali l'aeroporto di Fiumicino e la Asl Roma 2 per i focolai, dove sono in corso i tamponi ai componenti della comunità del Bangladesh a Roma, che finora hanno rilevato 14 positivi e l'affluenza risulta alta.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Nel Lazio sono 28 i nuovi contagi di oggi, 23 a Roma città e un morto. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 dei tre nuovi positivi, due sono cittadini del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un caso riguarda un bambino di 9 anni riferito ad un nucleo familiare già noto. Nella Asl Roma 2 dei 15 casi contagi di oggi 14 sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati e di questi 8 fanno riferimento ad un unico nucleo familiare. Nella Asl Roma 3 tra i cinque casi c'è un uomo in arrivo dalle Canarie, che dopo aver manifestato i sintomi della malattia, è stato trasferito all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Due casi sono cittadini del Bangladesh. Un altro caso positivo riguarda un uomo individuato grazie al test sierologico. Nelle province diverse da Roma si registrano quattro nuovi contagi. Nella Asl di Latina è risultato positivo un uomo di rientro da Milano, per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica, e una donna arrivata al pronto soccorso. Un caso riguarda una bambina di 9 anni, è un link familiare al caso di rientro dal Brasile. Rieti resta Covid Free, mentre a Frosinone rimane un solo paziente in isolamento domiciliare.