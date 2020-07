in foto: (La Presse)

Sono 81 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive, di cui 40 risultati positivi al coronavirus. tra questi, 4 più gravi, che si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Quarantuno persone, sospettate di aver contratto la malattia, sono state sottoposte ai test per le ricerca del virus e sono in attesa di ricevere gli esiti. Questi i dati diffusi nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 9 luglio. Dall'Inmi fanno sapere che sono 514 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi stamattina dal centro Covid: alcuni hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione, mentre altri sono stati trasferiti a strutture del territorio adibite all'osservazione. Rispetto a ieri all'ospedale Spallanzani il numero di ricoveri è lo stesso, diminuisce di tre unità quello dei positivi, resta stabile quello dei pazienti in terapia intensiva.

Nel Lazio ieri 14 contagi, 11 a Roma città e nessun decesso

Ieri a Roma città si sono registrati 11 contagi, 14 nel Lazio e nessun decesso. Tra i casi accertati 9 sono d'importazione, 7 riconducibili a viaggiatori di ritorno dall'Olanda e diretto in Somalia, dal Bangladesh e dal Brasile. Nella Asl Roma 2 sono stati svolti oltre 500 tamponi in due giorni ai componenti della comunità del Bangladesh a Roma, particolarmente attenzionata a seguito dei focolai e nella serata di ieri la Regione Lazio ha reso noto che i primi 270 sono risultati negativi. I dati complessivi sull'emergenza coronavirus nel Lazio ieri registravano 874 attuali positivi, di cui 663 in isolamento domiciliare, 198 ricoverati non in terapia intensiva, 13 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 842 mentre 6508 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8224 casi.