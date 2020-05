Continua il trend del calo di ricoveri dei pazienti Covid-19 positivi all'ospedale Lazzaro Spallanzani, coerentemente al calo dei contagi a Roma e provincia. Il bollettino di oggi – sabato 9 maggio – della struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento al livello nazionale per la lotta al coronavirus parla di 80 pazienti positivi ricoverati, di cui 1o sono in condizioni più gravi e sono ricoverati in terapia intensiva, necessitando del supporto meccanico per la respirazione. "Altri 44 pazienti sono sottoposti a indagini – si legge nella nota – I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 417". Ieri i pazienti positivi erano 81, 12 dei quali si trovavano in terapia intensiva.

Coronavirus: i nuovi contagi nel Lazio

Ieri – venerdì 8 maggio – i nuovi contagi registrati nel Lazio sono stati 52, di cui 13 "sono riferibili ai giorni precedenti". Il trend in crescita è allo 0,7%, ancora sotto la soglia dell'1%. Il trend è stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si è registrato 1 solo caso nella giornata di ieri a Latinae zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati in tutto 6, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.209 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 170 mila. Da lunedì inizieranno i 300.000 test seriologici sul personale sanitario e delle forze dell'ordine. Oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha comunicato di aspettarsi un tasso d'incidenza del 3% sul totale dei campioni.