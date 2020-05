Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 127 ricoveri, 81 positivi, 12 con supporto respiratorio

Il bollettino dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di venerdì 8 maggio registra 127 ricoveri, 81 pazienti positivi e 12 in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio. Dimesse in mattinata 413 persone asintomatiche o con sintomi lievi. Ieri nel Lazio il dato più basso si posti letto occupati in terapia intensiva da inizio emergenza.