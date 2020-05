Sono 39 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, con un trend allo 0,5%. Cinque i morti nelle ultime 24 ore. In aumento i guariti, oggi ben 119, il triplo dei nuovi casi accertati, in tutto 2.143. Eseguiti oltre 165 mila tamponi. Per la prima volta i dati sui i posti occupati nelle terapie intensive registrano meno di 90 ricoveri. Si registra un trend stabilmente in discesa nelle province, con 1 solo nuovo caso positivo a Latina e nessun decesso. Questi i dati emersi dal consueto incontro tra assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Continuano i controlli nelle Rsa e strutture per anziani, sono 678 quelle ispezionate.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 42 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto;

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti;

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino;

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 208 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia;

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro;

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia;

Asl di Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta;

Asl di Frosinone: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino;

Asl di Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo;

Asl di Rieti: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano.