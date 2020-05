in foto: Coronavirus nel Lazio

I nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 8 maggio 2020, nel Lazio sono 52, di cui 13, però, sono notifiche riferite a giorni precedenti. Il trend di crescita dei contagi è allo 0,7 per cento. Questi i dati comunicati dall'assessore regionale Alessio D'Amato al termine della consueta riunione con i direttori generali delle Asl e con i principali ospedali della rete Covid. Lunedì, ha annunciato D'Amato, cominceranno i 300mila test sierologici per capire quanto il virus abbia circolato nel Lazio. Saranno testati gli operatori sanitari, medici di famiglia compresi, i pazienti e gli operatori delle rsa del territorio e gli uomini delle forze dell'ordine. Anche oggi continua a calare il numero dei pazienti in terapia intensiva, che si mantengono stabilmente sotto ai 100 e che nelle ultime ventiquattro ore sono diminuiti di cinque. "Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 6, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.209 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 170 mila, ha dichiarato D'Amato. All'ospedale Bambino Gesù, polo di Palidoro, sono ricoverate dodici persone: dieci bambini e due mamme, tutti in buone condizioni di salute.

Le visite ambulatoriali potrebbero ripartire prima di giugno

Nel Lazio la ripresa delle attività ambulatoriali potrebbe avvenire prima di fine mese. La ripresa, però, ha dichiarato l'assessore D'Amato, "deve avvenire in sicurezza, non possiamo permetterci un nuovo lockdown. Se verrà mantenuta questa indicazione di rischio basso, penso che già prima della fine del mese possano essere riattivate tutta una serie di attività di carattere ambulatoriale e di diagnostica, assolutamente importanti. Colgo comunque l'occasione per dire che dal 9 marzo a livello regionale sono stati eseguiti 42 interventi di trapianto: la macchina non si è mai fermata".