Sono 88 i pazienti riconducibili al coronavirus ricoverati all'Istituto di Malattie Infettive di Roma. Trentasette sono positivi, tra cui 8, più gravi, si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva e hanno bisogno di supporto respiratorio. Sono invece 51 le persone sottoposte ad indagine per la ricerca del virus, in attesa dei risultati dei test. Questi i dati comunicati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, martedì 26 maggio. L'Inmi ha inoltre reso noto che sono 456 le persone che hanno contratto la malattia manifestando sintomi lievi o che non presentano sintomi, dimesse stamattina. Alcune hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni dove restano in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite in altre strutture del territorio.

Nel Lazio ieri 16 nuovi contagi, 9 a Roma

Ieri il bollettino della Regione Lazio al termine del confronto per gli aggiornamenti sui dati dell'emergenza coronavirus ha registrato 16 nuovi contagi, con un trend allo 0,2%. Tra questi, 9 a Roma città, 11, tra la Capitale e provincia, mentre 5 negli altri capoluoghi. Nelle Asl Roma2, Roma4, Frosinone e Viterbo non sono stati rilevati positivi nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 67, mentre i decessi 4.