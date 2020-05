in foto: (La Presse)

Sono 16 i nuovi contagi nel Lazio, con un trend allo 0,2%. Tra questi 11 sono a Roma città, mentre 5 nelle altre province. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 67, mentre i morti 4. I tamponi eseguiti in totale sono 236mila. Questi i dati emersi dalla consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori sanitari delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per l'emergenza coronavirus.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 6: 1 nuovo caso positivo;

Asl di Latina: 4 nuovi casi positivi, nessun decesso;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, nessun decesso;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Rieti: 1 nuovo caso positivo, nessun decesso.

Oggi allo Spallanzani 40 pazienti positivi, 11 in terapia intensiva

Oggi all'ospedale Lazzaro Spallanzani sono 40 i pazienti positivi al coronavirus, mentre 53, sottoposti ad indagini, sono in attesa dei risultati dei test. Tra i casi accertati 11, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio.