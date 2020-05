in foto: Terapia intensiva all’ospedale spoke di Casalpalocco

All'ospedale Spallanzani di Roma sono ricoverate ad oggi, lunedì 25 maggio, 93 persone. I pazienti positivi a Covid-19 sono 40, mentre 53 sono sottoposti ad indagini. In terapia intensiva sono ricoverati 11 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. I dimessi sono, ad oggi, 454. Questi i dati diffusi nel consueto bollettino di mezzogiorno dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive. Ieri, 24 maggio, i pazienti positivi erano 38, mentre sempre 11 erano quelli in terapia intensiva. Il 22 maggio i pazienti positivi erano 44 e sempre 11 quelli più gravi.

I casi attualmente positivi nel Lazio

Attualmente nel Lazio i casi positivi sono 3569. I pazienti in isolamento domiciliare sono 2420, 1088 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 61 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono 684 sono i pazienti deceduti nella nostra regione e 3374 le persone guarite. Complessivamente sono stati esaminati 7627 casi di infezione da Sars-CoV-2. Ieri sono guarite 24 persone e in tutta la regione sono stati registrati solo 20 nuovi casi positivi.

Il bollettino di oggi