in foto: (La Presse)

Sono 29 i pazienti positivi al momento ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive, tra i quali 7, più gravi, in terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio. Sono in tutto 78 le persone riconducibili al Covid-19 al momento presenti all'interno della struttura, 49 sospettate di aver contratto il virus e sottoposte ad accertamenti, sono in attesa dei risultati dei test. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, lunedì 1 giugno. l'Inmi fa inoltre sapere che sono 461 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi stamattina. Alcuni hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altri sono stati trasferiti in strutture territoriali adibite al Covid.

I dati sui contagi: "Preoccupazioni sulla riapertura"

Nel Lazio ieri sono stati 13 i casi positivi registrati, 8 a Roma città, con un incremento dei contagi rispetto al giorno precedente, sabato, quando nel Lazio sono emersi solo 6 casi, dei quali 2 riconducibili alla Capitale. "Grande la preoccupazione per stazioni ed aeroporti come Termini, Fiumicino e Ciampino" così commenta i dati l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato in vista di mercoledì quando non solo sarà possibile spostarsi di regione in regione, ma l'Italia tornerà accessibile ai Paesi europei. Domenica 31 maggio sono stati 78 i guariti, per un totale di 4010 e 7 decessi, in tutto 735. I tamponi effettuati sono 156mila. Sono 2983 gli attuali casi positivi coronavirus nel Lazio: tra questi, 2196 in isolamento domiciliare, 730 ricoverati non in terapia intensiva, mentre 57 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono stati esaminati 7728 casi.