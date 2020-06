in foto: (La Presse)

Sono 13 i casi positivi registrati ieri, tra i quali 8 a Roma città, con un incremento dei contagi rispetto al giorno precedente, sabato, quando nel Lazio sono emersi solo 6 casi, dei quali 2 riconducibili alla Capitale. Un aumento che, spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, tiene alta l'attenzione sul fronte riaperture previsto dal 3 giugno. "Grande la preoccupazione per stazioni ed aeroporti come Termini, Fiumicino e Ciampino" così commenta i dati D'Amato. A partire da mercoledì infatti, non solo sarà possibile spostarsi di regione in regione, ma l'Italia tornerà accessibile ai Paesi Schengen, Francia e Germania dal 15 giugno. La Regione Lazio fa sapere inoltre che, in occasione della riapertura del Colosseo, il monumento più visitato al mondo, a partire dalle ore 10 di oggi, presso il piazzale antistante saranno effettuati i controlli con il termoscanner agli accessi sia ad ospiti che a personale.

I dati sui contagi nel Lazio

Oltre ai 13 nuovi positivi, dei quali 8 a Roma, il bollettino della Regione Lazio di ieri, domenica 31 maggio ha rilevato 78 guariti, per un totale di 4010 e 7 decessi, in tutto 735. I tamponi effettuati sono 156mila. Sono 2983 gli attuali casi positivi coronavirus nel Lazio: tra questi, 2196 asintomatici o con sintomi tali da non richiedere ricovero ospedaliero, si trovano in isolamento domiciliare, 730 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 57 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono stati esaminati 7728 casi.

Gli aggiornamenti Asl per Asl

Asl Roma 1: 5 nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 5 decessi: una donna di 90, una donna di 96, un uomo di 86, una donna di 92 e un uomo di 88 anni;

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: 1 nuovo caso positivo. 2 decessi: 2 donne di 89 e di 81 anni;

Asl di Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Rieti: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.