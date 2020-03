in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

I pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'Istituto Spallanzani sono 215. Di questi, 21 sono quelli che necessitano di supporto respiratorio. Ad oggi i pazienti dimessi sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono 67. Così si legge nell'ultimo bollettino delle 12. I dati sono aggiornati a oggi, 21 marzo.

"Già dalla giornata di ieri sono attivi i due Spoke a bassa intensità assistenziale (uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti pazienti asintomatici o poco sintomatici, che per vario motivi non possono restare a casa. Infine, come da cronoprogramma, sono attive da oggi ulteriori 7 postazioni di terapia intensiva a Casal Palocco", si legge ancora sul bollettino. Il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha ribadito che per ora i numeri sono sotto controllo, ma ha invitato tutti i cittadini a restare a casa: "L'invito è a rimanere a casa. In questo modo i contagi rimarranno sotto controllo".

Bollettino Spallanzani 21 marzo, testo integrale