in foto: Spallanzani, Roma

Sono 122 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive, riconducibili al coronavirus. 46 sono stati sottoposti ad indagini ed attendono i risultati degli esami, per la ricerca del virus, mentre 76 risultano positivi. Tra questi, 11, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio, grazie ai macchinari. Sono i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, martedì 12 maggio. Dall'Inmi rendono noto che sono 421 le persone asintomatiche o con sintomi lievi, dimesse dal centro. Alcune sono tornate presso la propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione. Altri sono stati trasferiti in strutture del territorio adibite all'osservazione delle persone non gravi, che sono opositive al Covid-19.

Nel Lazio ieri in 5 Asl nessun contagio, in 4 nessun morto

I dati registrati ieri dall'assessorato regionale alla Sanità sull'emergenza coronavirus hanno riportato buone notizie dal Lazio, dove sono emersi 25 contagi. In quattro Asl (Roma 3, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone), non si sono registrati nuovi casi, mentre in quattro, nessuna decesso nelle ultime 24 ore.