Sono 25 i contagi di coronavirus nel Lazio. Una buona notizia riguarda i casi accertati nelle ultime 24 ore: in ben cinque Asl della Regione non ci sono nuovi positivi. Nello specifico, si tratta della Roma 3, Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone. Nelle ultime tre che fanno riferimento ai capoluoghi di provin cia diversi da Roma, non si sono registrati decessi. Questi i dati emersi oggi al termine della consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori gerenali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. Morta una donna di 92 anni. 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni per tamponi drive in. In settimana parte il test di sieroprevalenza sulle 9000 unità di personale sanitario;

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. Morta una donna di 96 anni. 53 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni per tamponi drive in;

Asl Roma 3: non si registrano nuovi casi positivi. Morta una donna di 86 anni. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni per tamponi drive in;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 41 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni per tamponi drive in;

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni per tamponi drive in. Domani operativi 10 posti letto post Covid all’Ospedale di Palestrina;

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 93 anni. 207 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In settimana parte il test di sieroprevalenza sulle 10000 unità di personale sanitario. Domani operativo il primo modulo della Rsa pubblica di Albano;

Asl Viterbo: non si registrano nuovi casi positivi né morti. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani parte il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Da giovedì 14 Maggio operativa la postazione di tampone drive in;

Asl Rieti: non si registrano nuovi casi positivi. Nessun decesso. 41 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partito venerdì 8 il test per la sieroprevalenza sul personale sanitario. Domani parte il test di sieroprevalenza sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Latina: non si registrano nuovi casi positivi. Nessun decesso. 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani parte il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Da giovedì 14 Maggio operative le 2 postazioni di tampone drive in;

Asl Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi. Nessun decesso. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Parte il 14 Maggio il test di sieroprevalenza su personale sanitario. Le 2 postazioni per tampone drive in dell’Ospedale di Frosinone e di Cassino già operative.