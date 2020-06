in foto: Foto di repertorio

Sono 115 i pazienti riconducibili al coronavirus ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Tra queste, 49 sono casi accertati di coronavirus, di cui 39 risultano attualmente positivi al tampone. Sette pazienti, più gravi, ricoverati nel reparto di terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio, grazie ai macchinari. Sessantasei, sottoposti ad indagine per la ricerca del virus, sono in attesa dei risultati dei test. Questi i dati emersi dal bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di mercoledì 17 giugno. Dall'Inmi fanno inoltre sapere che sono 478 le persone dimesse. Alcune sono tornate a casa, dove restano in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite a strutture del territorio adibite all'osservazione.

Nel Lazio ieri 9 nuovi contagi, 7 a Roma città

Ieri nel Lazio sono stati registrati 9 contagi, di cui 7 a Roma città, uno, registrato nella Asl Roma3 è riconducibile al focolaio del Irccs San Raffaele Pisana, che conta in tutto 112 casi accertati e 5 decessi. Sono stati invece 3 i morti e 169 i guariti. Ottime notizie dalle Asl delle altre province, dove non si sono avuti nuovi contagi, né decessi. Ieri nel Lazio il numero totale dei positivi si è attestato su 1129 pazienti, di cui 814 in isolamento domiciliare, 308 ricoverati non in terapia intensiva, 38 ricoverati in terapia intensiva. 814 sono i pazienti deceduti e 6024 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7967 casi.